Wittmund Der Nato-Flugplatz Wittmundhafen soll Deutschlands modernster Militärflughafen werden. Das postulierte am Mittwoch im Rathaus Wittmunds Bürgermeister Rolf Claußen bei einer gemeinsamen Informationsveranstaltung mit der Spitze des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 „Richthofen“ sowie Vertretern des Staatlichen Baumanagements, der IHK und des Wirtschaftsförderkreises Harlingerland. Doch, so schränkte Claußen gleich im nächsten Satz ein: „Der Weg dorthin ist lang und komplex.“

Ein Zeitplan für die weiteren Schritte ist ohne Gewähr. „Ziel ist, den Standort innerhalb der nächsten zehn bis 15 Jahre komplett auszubauen und instandzusetzen“, heißt es in einer Erklärung des Staatlichen Baumanagements Osnabrück-Emsland.

Tatsächlich haben die Pläne für die Modernisierung des Flugplatzes eine lange Vorgeschichte. Nach dem Planungsstopp 2010 und der ersten Eurofighter-Stationierung 2013 fiel schließlich 2015 die Entscheidung, den Nato-Flugplatz Wittmundhafen für den Eurofighter zu einem der modernstem Bundeswehrstützpunkte auszubauen. So wurde der Planungsprozess Anfang 2016 wieder aufgenommen.

Stand heute lässt sich sagen: Hinter den Kulissen und für die Öffentlichkeit wie auch für die rund 1000 Geschwaderangehörigen nicht sichtbar soll schon einiges passiert sein. Geplant sind Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur für mindestens 350 Millionen Euro. Rund 70 einzelne Bauvorhaben sind geplant, darunter 56 Hochbaumaßnahmen und die Sanierung der gesamten technischen Infrastruktur. Drei Maßnahmen sind bereits abgeschlossen, neun in der Ausführung und 29 in Planung, berichtete Klaus Wieting vom Staatlichen Baumanagement. Zwei Bauämter sind in die Planungen eingebunden – und natürlich auch das Luftfahrtbundesamt als Genehmigungsbehörde. Das - so hofft man in Wittmund – wird in den nächsten Wochen die Genehmigung erteilen.

Wichtigste Vorhaben sind die Modernisierung der Start- und Landebahn, Neubau von Instandsetzungshallen, Erneuerung der IT-Infrastruktur, der Elektrik und Elektronik, der Energieversorgung, eine neue Feuerwache, Unterkunftsgebäude, Technikgebäude. Die Liste ist lang, der Planungsvorlauf, an dem etliche Behörden und Institutionen beteiligt sind, ebenso.

Den Stand des Vorhabens registrierte „Richthofen“- Kommodore Oberst Kai Ohlemacher mit leichter Zerknirschtheit. „Als Nutzer der Infrastruktur warten wir tagtäglich darauf, dass sich hier auch sichtbar etwas ändert.“ Nachdem kleinere Maßnahmen umgesetzt worden seien, gehe es jetzt darum, die großen Räder in die richtige Richtung zu drehen. Dazu seien die zuständigen Stellen der Bundeswehr und des Geschwaders in engem Kontakt mit dem Bau­management.

Es gehe nun darum, sinnvolle Pakete zu schnüren, die es erlauben, den Flugbetrieb für den Bau der Start- und Landebahn auszulagern und gleichzeitig eine Infrastruktur zu bauen, die es ermöglicht, den Flugbetrieb rechtzeitig wieder aufzunehmen.

Ohlemacher betonte, den Verband während der Hoch-Bauphase als Verband erhalten und die Belastung für die Soldaten und Bediensteten so gering wie möglich halten zu wollen. Man arbeite daran, den Großteil des Personals auch während der Bauphase vor Ort halten zu können.

Ohlemacher hofft auf einen Baubeginn für Start- und Landebahn Ende 2021/Anfang 2022. Die Bauphase allein dafür liegt bei zwei bis drei Jahren.

Vertreter des Wirtschaftförderkreises betonen, dass viele Firmen aus der Region auf Aufträge für den Flugplatzausbau in Wittmundhafen hoffen.