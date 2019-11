Wittmund /Friesland /Wilhelmshaven Eine gemeinsame Leitstelle für die gesamte ostfriesische Halbinsel? Der Verwaltungsrat der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland (KRLO) in Wittmund hat in seiner Sitzung am Montag den Vorstand damit beauftragt, mit dem Landkreis Friesland und der Stadt Wilhelmshaven Gespräche über eine Einbindung dieser Bereiche in die Regionalleitstelle aufzunehmen.

Wie Wittmunds Kreissprecher Ralf Klöker mitteilt, werden in Kürze zunächst grundsätzliche Fragen einer möglichen Zusammenarbeit erörtert und die Realisierungschancen geprüft. Der potenzielle Beitritt von Friesland und Wilhelmshaven erfordert eine bauliche Erweiterung der Leitstelle Ostfriesland.

Zudem sind zahlreiche technische Fragen zu klären und die Migration der neuen Beteiligten in das bestehende Einsatzleitsystem zu planen. Allein aufgrund der baulichen Maßnahme wird derzeit davon ausgegangen, dass mit einer Übernahme in den Echtbetrieb in frühestens drei Jahren zu rechnen ist. Grundsätzlich ist die Erweiterung an Ort und Stelle räumlich möglich, weil bei der Konzeption seinerzeit an eine Erweiterungsmöglichkeit gedacht worden ist.

Seit Anfang November steht fest, dass die gemeinsame Rettungs-Leitstelle Wilhelmshaven-Friesland an der Wilhelmshavener Mozartstraße nur noch eine begrenzte Zeit besteht. Denn neue Technik, das Notrufnummernsystem und der Kostendruck durch die Krankenkassen machen grundlegende Veränderungen und Zusammenlegungen von Leitstellen notwendig.

Kreisverwaltung und Kreistag Friesland haben bereits in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, dass sich Friesland der der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland in Wittmund anschließen soll, die dann die ganze Ostfriesische Halbinsel abdecken würde. Denkbar ist auch ein Anschluss an die Oldenburger Leitstelle.

Der Zweckverband Leitstelle Wilhelmshaven-Friesland würde dann aufgelöst und das Personal bei der Wittmunder Lösung von der Kooperativen Leitstelle übernommen.