Zetel Sie ist nur noch rund 300 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt – doch für die Afrikanische Schweinepest ist das keine große Entfernung. Die Krankheit wird von Wildschweinen übertragen. „Deutschland ist eines der Länder mit der größten Wildschweinverbreitung in Europa“ sagt Thorsten Jan-Dirk Cordes, Geschäftsführer des Ammerländer Landvolkverbandes. Und die Tiere wandern viel. Jedes tot aufgefundene Wildschwein wird deswegen jetzt auf den Erreger getestet. Doch was passiert, wenn es die Schweinepest bis nach Deutschland schafft? Diese Sorge treibt auch die Schweinehalter in der Friesischen Wehde um.

• Die Angst

Uwe Sieckmann hält auf seinem Hof an der Westersteder Straße 1800 Mastschweine. Und er hat Angst. „Wir haben in Deutschland keine Erfahrung mit der Afrikanischen Schweinepest. Wir wissen nicht, wie schnell sich die Krankheit ausbreitet und wie lange sie bleibt“, sagt er. „Unsere ganze Existenz hängt da dran. Wenn die Krankheit erst hier ist, geht das ruckzuck, der Markt reagiert sofort. Der Markt würde zusammenbrechen.“

Was passiert, weiß er nicht. „Wir haben ja schon schwierige Zeiten gehabt. Aber jetzt bin ich schon beunruhigt. Meine Familie lebt von dem Betrieb“, sagt Sieckmann.

Afrikanische Schweinepest Die „klassische“ Schweinepest ist in Deutschland durchaus bekannt. Es hat schon Ausbrüche gegeben. Bei dieser Schweinepest gibt es einen hohen Durchseuchungsgrad, das heißt: Fast alle Tiere in einem Stall erkranken daran, wenn eines der Tiere die Schweinepest hat, weil sie sehr ansteckend ist. Doch längst nicht alle erkrankten Tiere sterben auch. Bei der Afrikanischen Schweinepest erkrankt dagegen nur 5 Prozent der Population in einem Stall. Daher fällt ein Ausbruch der Krankheit nicht so schnell auf. Allerdings endet die Afrikanische Schweinepest bei 90 Prozent der erkrankten Tiere mit dem Tod. Seit einigen Jahren breitet sich die Afrikanische Schweinepest über Russland und die baltischen Staaten in Richtung Westeuropa aus. Mittlerweile ist sie in Polen angelangt: Dort wurden bereits mehr als 100 Fälle bestätigt. In Deutschland ist die Afrikanische Schweinepest noch nicht angekommen. Doch sie ist nicht mehr weit weg. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich. Haus- und Wildschweine dagegen sterben fast immer daran. Es gibt keinen Impfstoff. Übertragen wird der Erreger von Wildschweinen, und Wildschweine wandern jeden Tag viele Kilometer. Sie sollen in Deutschland daher jetzt vermehrt bejagt werden, um die Population einzudämmen und damit auch die mögliche Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest.

„Aber ich muss auch ganz klar sagen: Es geht nicht nur ums Geld, sondern vor allem um meine Tiere. Ich liebe meinen Beruf. Ich möchte, dass es meinen Schweinen gut geht, sie stehen im Vordergrund. Wenn sie leiden, würde mir das wehtun.“

Sieckmann hält seine Tiere in Gruppen in großen Buchten. „Sie haben 20 Prozent mehr Platz, als vorgegeben ist, und sie fühlen sich richtig wohl. Das merkt man auch daran, wie sie zunehmen. Sie haben Spielmöglichkeiten, Ruhezonen und Tageslichteinfall. Außerdem haben sie immer Zugang zu Wasser und wir haben eine super Lüftung im Stall.“

• Was auf dem Spiel steht

Falls in Deutschland ein totes Wildschwein gefunden wird, das an der Afrikanischen Schweinepest gestorben ist, wird ein 15-Kilometer-Radius um den gefährdeten Bereich eingerichtet. Um diesen Bereich wird außerdem eine Pufferzone in einem 15-Kilometer-Radius festgelegt. Das bedeutet: Innerhalb eines 30-Kilometer-Radius dürften dann sechs Monate lang alle Schweine, die dort gehalten werden, den Stall nicht verlassen. Möglicherweise wird auch sofort amtlich die Tötung angeordnet.

Mastschweine sind nach sechs Monaten aber überhaupt nicht mehr marktfähig, weil sie in der Zeit viel zu schwer werden. „Die Verluste wären immens“, sagt Uwe Sieckmann.

Wird sogar direkt in einem Betrieb ein erkranktes Hausschwein festgestellt, müssten alle Schweine auf dem Hof geschlachtet werden. In dem Fall würden die Landwirte eine teilweise Entschädigung für den Verlust von der Tierseuchenkasse bekommen. Doch auch dann wäre der Betrieb sechs Monate in einer Gefahrenzone, das heißt, der Landwirt könnte keine neuen Schweine einstallen. „Bis neue Tiere kommen könnten, würde alles in allem fast ein Jahr vergehen. Der Verlust für einen Landwirt liegt dann schnell bei mehr als 50 000 Euro“, sagt Sieckmann.

Auch Schweinezüchter, die Sauen halten, stehen vor großen Problemen, wenn sie ihre Tiere nicht mehr loswerden. „Die haben gar keinen Platz, um die ganzen Ferkel sechs Monate oder länger zu behalten“, sagt Sieckmann. Die Preise für Ferkel würden in den Keller fallen.

Doch selbst, wenn die Afrikanische Schweinepest nicht nach Friesland, sondern nach Bayern oder Schleswig-Holstein käme, würde der Markt sofort reagieren. „Den Leuten vergeht doch der Appetit auf Schweinefleisch. Der Markt würde einbrechen, die Preise würden rapide fallen“, ist sich Uwe Sieckmann sicher. Auch ein Auslieferungsverbot für Schweinefleisch aus Deutschland könnte die Folge sein.

Thorsten Jan-Dirk Cordes sagt: „Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der BSE bei Rindern ein Thema war. Wenn ich überlege, wie viele Steakhäuser schließen mussten. Das war verheerend.“ Unter einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest würden außerdem viele andere Industrien leiden – vom Futtermittelhersteller bis zum Fleischverarbeiter.

Im Moment gibt es weder Handelsbeschränkungen noch Reaktionen der Verbraucher. Aber das kann sich sehr schnell ändern.

• Was man tun kann

Landwirte können nur eines tun: ihre Ställe vor Keimen aus der Außenwelt schützen und hoffen, dass der schlimmste Fall nicht eintritt. Die Bundesregierung hat jetzt die Schonzeit für Wildschweine aufgehoben. Sie dürfen jetzt das ganze Jahr über gejagt werden, um die Population und damit das Risiko der Verbreitung des Erregers einzudämmen.