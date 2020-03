Autobahn 29: Bagger fressen sich durch den Beton

Zetel Am Wochenende wurde die marode Autobahnbrücke der A 29 an der Anschlussstelle Zetel abgerissen. Mehrere Abrissbagger fraßen sich durch die Betonplatte der Brücke.

Bereits am Freitagabend wurden sowohl die Autobahn als auch die Blauhander Straße, die unter der Brücke hindurchführt, für den Verkehr gesperrt, damit noch am Abend mit den Arbeiten begonnen werden konnte.

Die Straßensperrungen werden die Friesen aber noch eine Zeit lang begleiten: Zwar soll der Verkehr auf der Autobahn schon seit dem frühen Montagmorgen wieder rollen, indem der Verkehr einspurig über die verbliebene Brücke geleitet wird, auf der Blauhander Straße wird sich die Sperrung allerdings noch bis Montag, 27. März, hinziehen. Umleitungen, auch für Radfahrer, sind laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) ausgeschildert.

Die Umleitung für alle Über-Land-Fahrer ist weiträumig. Wer von Zetel oder Bockhorn in Richtung Sande oder Wilhelmshaven will, kann nicht mehr wie bisher einfach die Steinhauser Straße beziehungsweise die Blauhander Straße entlangfahren. Die Umleitung geht von Bockhorn und von Zetel über Neuenburg bis nach Friedeburg, von Friedeburg nach Horsten und von Horsten über Neustadt-Gödens bis nach Sande. Keinesfalls sollten Autofahrer über Petersgroden Richtung Sande fahren.

Vor zwei Wochen wurde der Abriss der Brücke bereits vorbereitet. Mehrere Meter lange Stahlträger wurden dafür in den Boden gerammt. Dafür musste auch die andere Fahrtrichtung für den Verkehr gesperrt werden, weil die Stahlträger umkippen und so auf der Straße hätten landen können. Auch dafür mussten die Autofahrer Umwege in Kauf nehmen.

Die Landesstraßenbaubehörde hatte im August vergangenen Jahres festgestellt, dass der Stahl im Brückenteil in Richtung Wilhelmshaven spröde ist und die Brücke damit nicht mehr in der Lage ist, den Verkehr zu tragen. Deshalb wurde daraufhin der Verkehr einspurig über den anderen Brückenteil geführt. Die Brücken für die jeweiligen Fahrtrichtungen sind unabhängige Bauwerke. Die Brücke in Richtung Oldenburg befindet sich laut Landesstraßenbaubehörde in einem besseren Zustand.

Ist der Abriss mit allen weiteren Arbeiten abgeschlossen, beginnt der Bau der neuen Autobahnbrücke. Die Bauzeit betrage je Teilbauwerk rund ein Jahr, teilt die Landesstraßenbaubehörde mit. Die Bauarbeiten an der Brücke sollen im Jahr 2022 fertig sein.