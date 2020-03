Gemeinsam Stark In Der Corona-Krise: Gemeinde Zetel koordiniert Hilfsangebote

Zetel In der Krise braucht es Stellen, die Helfer und Hilfesuchende zusammenbringen. Die Gemeinde Zetel hat jetzt als erste Kommune im südlichen Friesland das Heft in die Hand genommen und beschlossen, die Hilfsaktionen in der Bevölkerung in Zeiten der Corona-Krise zu koordinieren.

• Wer braucht Hilfe?

Damit die Ausbreitung des Corona-Virus’ verhindert wird, fordert die Bundesregierung die Menschen dazu auf, zu Hause zu bleiben und nur zum Arbeiten, für Arztbesuche oder zum Einkaufen das Haus zu verlassen. Vor allem Personen aus der Risiko-Gruppe wie ältere oder chronisch kranke Menschen sollten den Kontakt mit anderen Leuten vermeiden, um nicht eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zu riskieren.

Daher brauchen vor allem ältere und chronisch kranke Menschen in diesen Zeiten Hilfe, weil sie nicht bedenkenlos alltägliche Besorgungen machen oder den Hund ausführen können.

• Wie kann man helfen?

Helfen können engagierte Freiwillige vor allem dadurch, dass sie für ältere oder chronisch kranke Bürger den Einkauf erledigen, zur Apotheke laufen, den Hund ausführen oder andere Besorgungen machen.

• Wer bietet Hilfe?

Im Internet bieten bereits vor allem junge Menschen ihre Hilfe an. Jüngere, gesunde Menschen haben wegen ihres starken Immunsystems gute Chancen, die Krankheit im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus gut zu überstehen. Weil Schulen und Unis geschlossen sind, haben insbesondere Schüler und Studenten Zeit, ihre Hilfe anzubieten – und das tun auch viele.

• Wo kann man anrufen?

Egal ob Helfer oder Hilfesuchende: Alle, Menschen, die Hilfe brauchen oder ihre Hilfe anbieten wollen, können sich direkt im Rathaus der Gemeinde Zetel melden, unter Tel. 04453/935262, unter Tel. 0178/9354253 oder per E-Mail: hagen@zetel.de. In der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle bei Joann Hagen werden die Angebote und Anfragen zusammengeführt.