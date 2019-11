Zetel Hohe Wellen hat der Bericht der Nordwest-Zeitung im Dezember 2014 geschlagen: Unter der Überschrift „Bedrohlicher Tiefstand alarmiert“ ging es um den niedrigen Grundwasserspiegel in der Friesischen Wehde. Die NWZ hat jetzt mal nachgefragt, wie sich der Grundwasserstand entwickelt hat. Die Antwort: Er ist wieder am Tiefpunkt. Aber das sei ganz normal, meinen sowohl der Landkreis Friesland als auch der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

„Bis Juli 2016 gab es verhältnismäßig hohe Niederschlagsmengen und somit war zu dieser Zeit der Grundwasserstand und der Wasserstand in den Gräben relativ hoch. In der zweiten Jahreshälfte 2016 waren die Niederschläge sehr gering. Der Grundwasserstand ist mangels Grundwasserneubildung entsprechend deutlich zurückgegangen“, teilt der Landkreis Friesland auf Nachfrage mit. „Dies ist allerdings nicht ein lokales Phänomen, sondern an verschiedenen Orten im Kreisgebiet zu beobachten.“ Die aktuellen Schwankungen liegen dem Landkreis zufolge „in etwa im Bereich der langjährigen Schwankungszyklen“.

Mal hoch, mal runter

Die Schwankungen des Grundwasserspiegels seien erheblich, sagt Achim Stolz vom NLWKN. Die jährliche Schwankungsbreite der Grundwasserstände sei „verhältnismäßig hoch“. „So weist die flach verfilterte Grundwassermessstelle Osterforde eine über das Jahr gesehene Schwankungsbreite von rund einem Meter auf“, sagt Stolz.

Dass der Grundwasserstand so stark schwankt, liege daran, dass sich der Grundwasserkörper in den niederschlagsreichen Monaten Oktober bis März mit Regenwasser anreichert. In diesen Monaten bildet sich das Grundwasser neu. Der höchste Wasserstand wird daher meist in den Monaten März und April gemessen.

Die darauffolgenden Sommermonate aber sind niederschlagsarm, also sinkt der Grundwasserstand, bis er in den Monaten Oktober bis Dezember seinen Tiefpunkt erreicht.

Der NLWKN führt als Ursache für die Schwankungen des Grundwasserspiegels ausschließlich die Niederschläge an. Dass die Tiefstände alarmierend sind, findet die Behörde nicht. „Aus hydrogeologischer Sicht sind keine bedenklich niedrigen Grundwasserstände zu verzeichnen“, teilt die Behörde mit.

„Kein Einfluss darauf“

Der Landkreis Friesland erwähnt neben den Niederschlagsmengen als Ursache noch die Entwässerung des Landes durch die Sielacht. „Die Entwässerung ist Teil unserer Kulturlandschaft und führt auch dazu, dass Grundwasser teilweise über die Entwässerungsgräben abgeführt wird. Bis zu einem bestimmten Niveau beschleunigt dies die Abnahme der Grundwasserstände.“

Doch das Fazit des Landkreises lautet: „Wenig Niederschlag über längere Zeit verursacht ein Absinken des Grundwasserstands und darauf lässt sich kein Einfluss nehmen.“ Den beiden Behörden zufolge sind Grundwasserstand und die Schwankungen des Pegels ein natürliches Phänomen, abhängig von den Regenmengen.