Zetel Nicht einmal 12 000 Einwohner hat die Gemeinde Zetel, rund sechsmal so viele Menschen sind am Mittwoch in den Ortskern eingefallen. Die Autofahrer, die durch Zetel wollten, mussten gut aufpassen, weil die Sonderbusse an der Bahnhofsstraße Tausende Menschen ausspuckten, die die Straße überquerten, um zum Markt zu gelangen. Der Zeteler Markt zieht am Mittwoch die Massen an – und zwar in zwei Phasen.

Phase eins ist die Phase der Marktbesucher aus Zetel und der näheren Umgebung, die jedes Jahr am Mittwoch zum Zeteler Markt gehen – um Bekannte zu treffen, um den Trubel zu genießen und sich die Angebote der fliegenden Händler anzusehen. Ein Rundgang über den Viehmarkt gehört für sie auch dazu. Dort trifft man am Morgen auch einige Eltern mit Kindern. Die werden später immer weniger, sogar die meisten Kinderkarussells bleiben an dem Tag von vornherein geschlossen.

Einer von denen, die jeden Marktmittwoch nach Zetel kommen, ist Udo Schneider aus Steinhausen. Er kauft bei Adam Sidor aus Neuenkirchen sein japanisches Heilpflanzenöl. „Das hilft einfach bei allem: Ein Tropfen auf ein Stück Zucker oder direkt auf die Zunge, und es lindert Husten und Heiserkeit“, schwärmt er. „Bei Kopfschmerzen reibt man sich einen Tropfen auf die Schläfen. Es hilft auch bei Gelenkschmerzen.“ Mindestens alle zwei Jahre kommt Udo Schneider zum Markt, um neues Heilpflanzenöl zu kaufen.

Bei den fliegenden Händlern gibt es noch viel mehr: Gewürze, Trockenfrüchte und Nüsse, Messer und Bürsten, Pflegeprodukte für Leder und Auto, Fensterputztücher und und und. Einer, der die Menschen mit Marktschreier-Sprüchen an seinen Stand lockt, ist Lazic Peta aus Bochum. Er verkauft Messer-Schärfer, und mit denen schärft er jedes Messer so scharf, dass er damit Papier in der Luft zerschneiden kann. Das tut er auch, vor den Augen der Zuschauer. „Kommen Sie näher, Sie werden staunen“, verspricht er ins Mikrofon, und die Leute kommen und staunen. Zumindest die, die extra für den Besuch an den Händler-Ständen zum Markt gekommen sind.

Andere ziehen durch die Budengassen auf dem Weg zum nächsten Ausschankbetrieb, zum verabredeten Treffpunkt oder zur Bratwurst-Bude: Das ist Phase zwei. Ab dem späten Vormittag kommen Zehntausende Partygäste nach Zetel, um den Tag zur Nacht zu machen. Aus dem brechend vollen Festzelt auf dem Ohrbült wummern schon am Vormittag die Bässe, vor dem Zelt „Bei Katrin“ stehen die Gäste Schlange, um noch einen Stehplatz zu ergattern, und an den Ausschankbetrieben bilden sich im Laufe des Vormittags lange Schlangen.

Ob Betriebsausflug, Cliquentreffen, Nachbarschaftsfahrt oder Vereinsausflug: Von überall her tummelten sich die Gruppen am Mittwoch auf der größten Party des Jahres in Zetel.

Video

Sehen Sie ein Video unter: www.nwzonline.de/videos