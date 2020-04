Zugangsstopp Auf Wangerooge Und Juist: Corona-Virus bedroht auch Inselflieger

Flaute im Flugverkehr zu den Inseln Wangerooge und Juist: Der Zugangsstopp zu den ostfriesischen Inseln hat massive Folgen für den Inselflugverkehr. Der Umsatz der Frisia Luftverkehr GmbH (FLN) in Norden ist im April um 95 Prozent gesunken. Für Mai hat das Unternehmen für einen Teil der 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet.

Die Inselflieger Die Frisia Luftverkehr GmbH Norddeich verbindet seit 1969 die Inseln Juist und Wangerooge mit dem Festland. Über die beiden Flugplätze Norden-Norddeich und Carolinensiel-Harle befördert die Gesellschaft, ein Tochterunternehmen der Reederei Norden-Frisia, jährlich rund 130 000 Fluggäste, davon rund 74 000 ab Harle. Pro Monat kommt die Gesellschaft mit 15 Flugzeugen auf durchschnittlich 2500 Starts und Landungen. Der Flug von Harle nach Wangerooge dauert gut fünf Minuten, ebenso Norddeich-Juist. Zum Angebot gehören auch Flüge nach Helgoland sowie Rund- und Charterflüge. Hans-Jürgen Baldeus, 59, stammt gebürtig aus Norden, ist seit fast 40 Jahren bei den Inselfliegern und seit 1993 Prokurist des Unternehmens.

Frage: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf ihr Geschäft aus?

Baldeus: Wir verzeichnen seit Mitte März einen massiven Rückgang. Für den Monat April haben wir bislang einen Einbruch von 95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die ersten Monate des Jahres bis jetzt verzeichnen wir ein Minus von 48 Prozent. Wenn die ersten Monate nicht recht stark gewesen wären, hätten wir einen noch stärkeren Rückgang.

Frage: Wie fangen Sie die Einbrüche aus?

Baldeus: Wir haben alle Investitionen für dieses Jahr gestoppt. Dazu gehört der Bau einer Gastronomie mit Minigolfplatz am Hindenburgplatz auf Wangerooge. Den Betrieb am Standort Norddeich hatten wir für drei Wochen komplett eingestellt und erst am vergangenen Montag reduziert wieder aufgenommen.

Frage: Haben Sie Kurzarbeit angemeldet?

Baldeus: In den vergangenen Wochen haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst Überstunden abgebaut. Auch ihren Jahresurlaub für 2020 haben viele schon zum größten Teil genommen. Aber das hat nicht gereicht. Ab Mai haben wir teilweise Kurzarbeit für unsere 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen angemeldet; also sowohl beim Bodenpersonal als auch in der Technik, im Flugbetrieb, beim Parkplatzbetrieb, bei den Mietwagen und am Kiosk, den wir auf Wangerooge betreiben.

Frage: Wie sind Ihre Erwartungen für die nächsten Wochen?

Baldeus: Ich habe wenig Hoffnung, dass es schon im Mai besser wird. Eigentlich stehen mit dem langen Wochenende über den 1. Mai, mit Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam mehrere besonders starke Wochenenden bevor. Wir befördern an diesen Wochenenden bis zu 500 Personen pro Tag. Aber wir wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. An solche Zahlen ist jetzt überhaupt nicht zu denken; selbst wenn die Beschränkungen jetzt ein wenig gelockert werden und zum Beispiel Handwerker wieder auf die Insel dürfen.

Frage: Wie sieht Ihr Flugplan derzeit aus?

Baldeus: Wir sind seit Mitte März bis vergangene Woche lediglich am Morgen und am Abend jeweils einmal von Harle nach Wangerooge und zurück geflogen. Seit die Handwerker reisen dürfen, bieten wir zusätzlich einen Flug um die Mittagszeit an, damit für einen kürzeren Arbeitseinsatz nicht ein ganzer Tag draufgeht. Das reicht derzeit völlig aus.

Frage: Haben Sie Verständnis für die drastischen Beschränkungen?

Baldeus: Ich habe in all den Jahren bei den Inselfliegern noch keine vergleichbare Situation erlebt und mache mir Sorgen, wie es weitergeht. Diese Krise werden sicher nicht alle überleben. Andererseits geht es mir persönlich mit den Lockerungen zu schnell. Ich kann verstehen, dass die Leute auf die Inseln wollen. Aber wir sind noch lange nicht über den Berg.