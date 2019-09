Wüppels Das ganze Jahr herrschte bisher Zwangspause. Doch nun können die „Streetworker Wüppels“ wieder loslegen: Die Gemeinde Wangerland hat alle offenen Fragen geklärt. Das berichtete der Bürgermeister in der Ratssitzung.

Und deshalb haben die Wüppelser auch gleich den nächsten Bautermin festgelegt: Am Samstag, 5. Oktober, krempeln sie die Ärmel hoch, um ein weiteres Teilstück der Wüppelser Straße zu sanieren. „Wir wollen mit einem besonders schwierigen Stück anfangen, wo wir die Mitte etwas absenken müssen“, sagt Dr. Peter Ahmels.

Was und wie neu gepflastert wird, ist mit der Gemeinde abgesprochen. Die Gemeinde übernimmt auch die kompletten Materialkosten. Die Wüppelser kündigen ihre Bautage im Rathaus an, dann sorgt die Gemeinde für die erforderliche Straßensperrung.

„Es kann also weitergehen“, freut sich Ahmels. Im September 2018 hatten die Wüppelser begonnen, die alte Klinkerstraße, die zu ihrem Dorf führt, in Eigenregie zu sanieren. Denn die Gemeinde hat für die Reparatur kein Geld. Die vor 50 Jahren gepflasterte Dorfstraße, die vorher ein Schlackeweg war, wäre erst in vielen Jahren an der Reihe. So lange wollten die Dorfbewohner nicht warten.

Die Initiatoren orderten Baumaterial, trugen ihr Werkzeug und ihre Baumaschinen zusammen und machten sich an die Arbeit: Steine aufnehmen, Kies und Sand einfüllen, abrütteln und Steine wieder einsetzen. Etwa 50 Meter wurden bereits repariert.

Doch dann musste vorerst Baustopp eingelegt werden – die Gemeinde wollte rechtliche und Haftungsfragen klären. Das ist nun geschehen. Nun können weitere Arbeitseinsätze, bei denen Abschnitte von 15 bis 20 Metern erneuert werden, geplant und in Angriff genommen werden.