Gemeinde Zetel: Rat zeigt Solidarität mit Ukraine und will helfen

Zetel /Neuenburg Um seine Solidarität im Krieg gegen Russland zu zeigen, stellte sich der Rat der Gemeinde Zetel nun geschlossen hinter die Flagge der Ukraine. Bei der Geste soll es allerdings nicht bleiben, sagt Bürgermeister Heiner Lauxtermann: So habe die Ukraine-Hilfe der Gemeinde – namentlich Fritz Gatzenmeier, Hermann Schmidt, Hans-Günther Tönjes und Gerd Rusch – bereits eine Bedarfsliste vom Krankenhaus im westukrainischen Starokonstantinow erhalten, zu dem sie schon jahrelang Kontakt haben.

Nur Geldspenden erbeten

Auch die Transportwege seien besprochen, berichtet der Bürgermeister: „Die Güter können bis zur polnisch-ukrainischen Grenze gebracht werden und sie werden dann von Mitarbeitern des Krankenhauses übernommen.“

Um die benötigten Hilfsmittel zu beschaffen, bittet die Verwaltung ausschließlich um Geldspenden auf das Konto der Gemeinde Zetel bei der Raiffeisen Volksbank Varel-Nordenham mit der IBAN DE97 2826 2673 0350 3003 00. Die Spender werden gebeten, bei der Überweisung den Verwendungszweck „Ukraine-Hilfe“ anzugeben. Ab einer Spende von 100 Euro stellt die Gemeinde Spendenbescheinigungen aus. „Die Not ist groß, aber wir glauben, dass wir mit der Hilfe für das Krankenhaus einen konkreten Beitrag gegen die Krise in der Ukraine leisten können“, sagt Heiner Lauxtermann. Viele Bürgerinnen und Bürger sowie Schulen würden spenden wollen und hätten schon nachgefragt, ob auch die Gemeinde Zetel sich humanitär engagiert. „Das Telefon steht nicht still“, so der Bürgermeister. „Ihnen und Euch vielen Dank für die Unterstützung. Wir werden dazu regelmäßig über die Medien berichten.“

Kontakt zur Partnerstadt

Auch von Bürgermeister Antoni Byrdy und Pastor Jan Byrt aus Zetels polnischer Partnerstadt Szczyrk, in der laut Lauxtermann viele Ukrainer leben und arbeiten, habe die Gemeinde eine Bedarfsliste erhalten. Hier müsse sich aber erst noch weiter abgestimmt werden – beispielsweise über Transportwege oder die zielgerichtete Hilfe für Flüchtlinge. Sobald das geschehen sei, werde sich die Gemeinde über ihre Internetseite und die Presse ebenfalls an die Öffentlichkeit wenden.