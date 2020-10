Züblin GmbH ehrt treue Mitarbeiter

Mitarbeiter-Jubiläen bei der Firma Züblin Stahlbau GmbH in Sande: 13 Mitarbeiter wurden jetzt von Betriebsstätten-Leiter Frank Wübben (von links) Jens Zieb vom Betriebsrat geehrt. Züblin Stahlbau mit Hauptsitz in Hosena/Senftenberg fertigt in ihrer Betriebsstätte Sande überwiegend individuelle Bauteile bis zu 120 Tonnen an. Spezialisiert ist das zum Strabag-Konzern gehörende Unternehmen auf Strahlbrücken- und Stahlhochbau sowie Fassadenbau. Um den gebührenden Abstand einhalten zu können, wurden Speis und Trank in der extra dafür hergerichteten „ehemaligen“ Kantine eingenommen und die Urkunden an die Jubilare ausgehändigt:

• 10 Jahre: Thomas Waldeck

• 20 Jahre Uwe Hoppenheit

• 25 Jahre: Jens Brakenhoff, Frank David, Torsten Janßen und Harald Quade

• 30 Jahre: Olaf David, Rolf Pawlik, Dirk Poland und Jann Werdermann

• 35 Jahre: Anja Oldenettel, Frank Bauszas und Friedhelm Broer.BILD: