Zug ins Nirgendwo

Eigentlich hat die Idee ja durchaus ihren Charme: Die Leute fahren mit dem Zug nach Dangastermoor, steigen dort aus und radeln dann entweder weiter Richtung Dangast oder setzen sich in einen Bus dorthin. Die ewigen Verkehrsstaus Richtung Dangast könnten der Vergangenheit angehören.

Ein paar Haken gibt es dann aber doch: Wer soll das bezahlen? So ein Haltepunkt, auch wenn er noch so schlicht gehalten ist, kostet doch etwas Geld. Die Frage ist auch, ob sich die Bahn überhaupt darauf einlassen wird. Denn sollte der Bahnhalt nach jahrelangen, vielleicht auch jahrzehntelangen Verhandlungen endlich stehen, muss ihn ja auch einer benutzen. Sonst wäre der ganze Aufwand für die Katz. Und da wird es schwierig. Denn die entsprechende Nachfrage besteht allenfalls am Wochenende bei gutem Wetter. Und selbst dann muss man sich fragen, ob die Dangast-Besucher wirklich erst nach Dangastermoor wollen oder nicht gleich nach Dangast.

Dennoch ist die angestoßene Debatte wichtig für die weitere Entwicklung Dangasts. Niemand steht gerne im Stau, und wenn der Ort weiterhin für Touristen attraktiv sein soll, braucht es eine Lösung für Dangasts Verkehrsproblem.

