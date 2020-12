Zum Erzähl-Krippenspiel auf die Clevernser Warf

Mit Gottesdiensten draußen auf den Warfen der beiden Kirchen in Cleverns und Sandel feierte die Kirchengemeinde Cleverns-Sandel Weihnachten einmal anders. Corona zum Trotz versammelte man sich mit Abstand vor der Kirche. Dass in Cleverns so zusammen Weihnachten gefeiert werden konnte, ist den vielen Ehrenamtlichen zu verdanken, freute sich Pastorin Katrin Jansen. Zum Krippenspiel waren im Zeittakt versetzt immer bis zu zehn Besucher eingeteilt. Martina Kölpin-Borchardt (rechts), Torsten Borchardt, Linda Feigenbutz und Mareike Dankwort hatten die ersten fünf Durchgänge übernommen. Anja, Hilka, und Jantke Melchers sowie Lea Weihrauch lösten sie ab. An vier Stationen erzählten sie von der Ankunft Josefs und Maria in Betlehem, über ihre Abweisung an der Herberge; Marias Niederkunft im Stall mit der Krippe am Aufgang der Südseite bildete den Abschluss. Dazu war ein Mitschnitt des Kinderchorgesangs des Krippenspiels 2019 zu hören.

De Gloov is en Dwinger för de Toversicht, predigte Diakon Fredo Eilts dann am 2. Weihnachtstag vor der Warf der St. Petri-Kirche in Sandel. Seine plattdeutsche Bilderpredigt aus dem Johannes-Evangelium ergänzte er mit Motiven des Künstlers und Theologen Sieger Köder.BILDer:

