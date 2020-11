Zusammenarbeit

Mitarbeiter von Landkreis Friesland und Stadt Wilhelmshaven tauschen sich regelmäßig über die Corona-Lage in der Region aus: Das Virus macht nicht an Stadt- und Landkreisgrenzen halt. Der enge Austausch zwischen den Ordnungs- und Gesundheitsämtern soll deswegen noch weiter intensiviert werden. So warben (von links) Amtsarzt Dr. Christof Rübsamen und Ordnungsamtsleiter Ralf Janßen aus Wilhelmshaven sowie Danny Rieck vom Corona-Stab und Wilfried Wolken vom Fachbereich Gesundheitswesen Friesland bei einem Treffen dafür, sich und andere durch Maskentragen vor einer Ansteckung zu schützen. Darauf legen Stadt und Landkreis Wert.BILD:

