Jever 1591: Das Leben ist nicht immer einfach unter Oldenburger Regentschaft. Mehrere Sturmfluten suchen das Jeverland heim und die Pest rafft die Menschen dahin. Darüber erzählt „Ebba“ bei einer neu konzipierten Führung durch Jever

Die 60-minütige Führung mit Ebba findet am Montag, 31. August, statt und beginnt um 17 Uhr am Wüppgalgen an der Blankgraft. Die Teilnahme kostet 6 Euro. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info Jever unter Tel. 04461/ 939 261 an. BILD: