Altenoyther Bauernmarkt fällt aus

Altenoythe Jeden dritten Sonntag im Oktober platzt Altenoythe sprichwörtlich aus allen Nähten – der traditionelle Bauernmarkt hat in jedem Jahr mehr als 10 000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region angezogen. Am 18. Oktober wäre es in diesem Jahr soweit gewesen, doch der diesjährige Bauernmarkt fällt aus. Das gab jetzt Matthias Blome, 1. Vorsitzender des Bauernmarkt-Teams, bekannt. „Bis zum 31. August sind noch alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten. Da wir mit 10 000 Gästen da aber weit drüber sind, haben wir uns jetzt entschieden den Bauernmarkt abzusagen“, so Blome.

Den mehr als 100 Ausstellern haben die Organisatoren bereits Bescheid gebeben. „Wir bedauern die Entscheidung sehr, aber auch ein Ersatztermin hätte in diesem Jahr keinen Sinn gemacht. Ein Hygienekonzept hätten wir auch aufgrund des dichten Gedränges nicht umsetzen können“, so Blome weiter. Seit 1997 ist es das erste Mal, dass der Bauernmarkt in Altenoythe nicht stattfindet.