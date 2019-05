Altenoythe Menschen mit Beeinträchtigungen, die einen gesetzlichen Betreuer benötigen, haben keine Stimme. Sie dürfen nicht wählen gehen. So war es bis zu der Europawahl, die an diesem Sonntag stattfindet. „Ungerecht“, sind sich Susanne von Varel, Carmen Hanneken und Karin Buschhardt einig. Dieser Meinung war jetzt auch das Bundesverfassungsgericht und hat beschlossen, dass auch diese Menschen das Recht haben, an der Wahl teilzunehmen. Vorangegangen war dem ein Eilantrag mehrerer Bundestagsfraktionen.

Etwa 85 000 Menschen in ganz Deutschland sind betroffen, vor 20 Tagen wurde ihnen laut Hanneken das Wahlrecht zugestanden: „Da diese Menschen jedoch noch nicht im Wählerverzeichnis stehen und der Beschluss sehr kurzfristig umgesetzt wurde, mussten sie einen Antrag ausfüllen, um an der Europawahl teilzunehmen“, erklärt die Sozialpädagogin vom Caritas-Verein Altenoythe.

Dennoch stößt die schnelle Umsetzung auf breite Zustimmung: „Die Wahl wird dadurch noch inklusiver und es ist ein großer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Teilhabe“, betont Hanneken. Bei den kommenden Wahlen stehen die Menschen mit gesetzlichem Betreuer dann im Wählerverzeichnis und bekommen wie jeder andere auch eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt.

Wahlgeheimnis gewahrt

Auch im Hinblick auf den Grundsatz, dass die Wahl geheim sein muss, sieht Hanneken keine Schwierigkeiten: „Der Betreuer muss gar nicht zwingend mit in den Wahlraum gehen. Dies können viele, die einen gesetzlichen Betreuer haben, auch alleine.“

Viele Menschen mit Beeinträchtigung nutzen auch die Möglichkeit der Briefwahl, wie zum Beispiel Buschhardt: „Ich bevorzuge dies, weil nicht alle Wahllokale barrierefrei sind. Es kann sonst sein, dass ich warten muss, bis sich ein Raum findet, wo ich mit dem großen Rollstuhl hineinkomme“, berichtet die Vorsitzende des Werkstattrates der Caritas-Werkstätten – die Vertretung der Menschen, die dort arbeiten. Für sie ist die Briefwahl daher eine Erleichterung. Hanneken schätzt die Quote der Briefwähler bei den Menschen mit Beeinträchtigungen jedoch genauso hoch ein wie bei allen anderen.

Zwar müssen in der Theorie selbstverständlich alle Wahllokale barrierefrei sein, in der Praxis ist dies jedoch (noch) nicht immer der Fall. Buschhardt weist darauf hin, dass die Barrierefreiheit nicht nur für Menschen im Rollstuhl wichtig ist: „Auch Fußkranke oder Mütter mit Kinderwagen können so besser wählen gehen.“

Buschhardt freut sich über die hohe Wertschätzung, die den Menschen mit Beeinträchtigungen entgegen gebracht wird: „Wir haben auch eine Meinung, warum sollten wir nicht wählen dürfen? Nur so können wir unsere Interessen vertreten und wer nicht wählen geht, darf auch nicht meckern“, betont sie.

Spaziergang am Sonntag

Die Frauenbeauftragte der sozialen Arbeitsstätte, von Varel, geht gemeinsam mit ihrem Mann ins Wahllokal: „Das gehört für uns zum Wahlsonntag dazu“, berichtet sie. Hanneken sagt ebenfalls, dass viele Menschen mit Beeinträchtigungen genauso wählen gehen wie alle anderen Menschen auch: Nämlich beim Sonntagsspaziergang – mit ihrer Familie und/oder den Mitbewohnern des Wohnheims.

In den Caritas-Werkstätten wird ebenfalls auf die Europawahl hingewiesen: „In Gruppen wurde ein Aufsteller mit Informationen gebastelt, der im Eingangsbereich steht“, berichtet Hanneken.

