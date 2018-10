Altenoythe An diesem Sonntag erwartet Altenoythe wieder ein Besucheransturm: Am 21. Oktober findet zum 23. Mal der traditionelle Altenoyther Bauernmarkt statt. Von 10 bis 18 Uhr werden auf dem Festgelände rund 10 000 Besucher erwartet.

Unzählige Aussteller werden dabei ihre unterschiedlichsten Produkte vorstellen – und reisen hierfür aus Osnabrück, Münster, Wilhelmshaven oder Hamburg an.

Einer von ihnen ist Christoph Müller. Der 40-Jährige verbrachte seine Kindheit in Bösel und Altenoythe, ehe er nach Krummhörn in Ostfriesland zog. Für den Bauernmarkt kehrt er nun mit seinem Angebot aus verschiedenen Honig-Produkten in die Heimat zurück. „Natürlich kennt man den Markt von früher“, sagt er. Dass er aber selbst einmal Teil dieses Marktes werden würde – damit hat er nicht gerechnet.

23. Altenoyther Bauernmarkt Der Markt ist am Sonntag, 21. Oktober, von 10 bis 18 auf dem Gelände am Dorfgemeinschaftshaus, Rosenweg 1, geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet ab 11 Uhr statt. Über 100 Aussteller haben ihr Kommen angekündigt. Auch die NWZ ist mit einem Stand vertreten: Hier können sich Kinder auf Airbrush-Tattoos und eine Hüpfburg freuen.

Seit nunmehr fünf Jahren gehören ihm, mit seiner Lebensgefährtin Jessica Heymanns, mehrere Bienenvölker – mit denen sie deutschlandweit unterwegs sind. „Begonnen hat eigentlich alles mit einer Streuobstwiese an unserem Haus“, erinnert sich der gebürtige Böseler. Damals schaffte er sich das erste Bienenvolk an. „Der Bestand hat sich seitdem immer mehr vergrößert.“

Nun sind die Völker beinahe pausenlos unterwegs. Nach der Rapsblüte im heimischen Ostfriesland werden sie in den folgenden Monaten vornehmlich in die neuen Bundesländer gebracht – um hier weiteren Honig zu produzieren. „Sie müssen eigentlich an jedem Wochenende einmal überprüft werden. Dadurch ist man viel auf den Straßen unterwegs“, berichtet Müller. Doch nur so sei eine solch umfangreiche Produktpalette mit Raps-, Akazien-, Kornblumen-, Linden-, Wald- oder Heidehonig möglich.

Besonders stolz ist der 40-Jährige auf ein weiteres Produkt. „Wir lassen aus unserem eigenen Honig auch Wein produzieren“, berichtet Christoph Müller stolz – und möchte diesen möglichst vielen Menschen präsentieren. „Ich weiß, dass der Bauernmarkt in Altenoythe immer sehr gut besucht ist“, sagt Müller und freut sich, wie die anderen Anbieter, auf viele Besucher an seinem Stand.