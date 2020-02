Altenoythe Besser zu viele als zu wenige. Das sagten sich die Verantwortlichen des Heimatvereins Altenoythe, als sie im vergangenen Jahr ihre Dorfchronik drucken ließen. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest lagen 800 Exemplare auf dem Tisch. Die dann aber auch recht schnell vergriffen waren.

„Am 14. Dezember wurden die Bücher geliefert, am 30. Dezember waren alle weg“, sagte Vereinsvorsitzender Richard Hardenberg. Es hätten im Vorfeld zwar schon 400 Vorbestellungen vorgelegen, doch das man alle Dorfchroniken los geworden sei, damit hätte niemand wirklich gerechnet. Mehr noch: „Es liegen sogar noch 60 weitere Anfragen vor“, sagte Irmgard Ortmann, Schriftführerin des Vereins.

Gerne würde man allen Wünschen nachkommen, doch der Heimatverein befinde sich jetzt in einer Zwickmühle. „Die Druckkosten sind bei 60 Stück einfach zu hoch. Bei 250 Exemplaren rechnet es sich auch noch nicht so recht, aber bei dieser Zahl würden wir es machen“, sagte Hardenberg. Der Preis müsse dann aber von 20 auf etwa 25 Euro steigen.

Wer sich also noch für eine Dorfchronik interessiert, kann sich bis zum 10. März bei folgenden Vorstandsmitgliedern melden: Richard Hardenberg (r.hardenberg@t-online.de), Irmgard Ortmann (ortmann.irmgard@gmail.com), Karl-Heinz Reiners (Telefon 0173/5821652), Iris Blome (Telefon 04491/40339) und Josef Schumacher (Telefon 04491/3867).

In dieser Form und in diesem Umfang ist die Dorfchronik für Altenoythe eine Premiere. Auf rund 800 übersichtlich gestalteten Seiten wird erstmals so ausführlich und detailreich über die Gemeinde Altenoythe berichtet. Mehrere Jahre hat der Chronikausschuss an der Ausgabe gearbeitet. Rubriken sind unter anderem die Besiedlung von den Anfängen bis heute, Landwirtschaft, Kirchengeschichte und wirtschaftliche Entwicklung.