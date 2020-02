Altenoythe Die Kleiderkammer in der ehemaligen Gaststätte Meyer-Brandt ist weiterhin geöffnet und freut sich über jede Kleiderspende. Das teilt der Aktionskreis-Litauenhilfe-Altenoythe mit. Im Vorfeld des anstehenden Hilfstransportes (18. bis 25. April) werden die Mitglieder des Aktionskreises am Samstag, 11. April, eine Lebensmittel-Sammelaktion beim K&K Markt in Altenoythe durchführen.

Wie in den Jahren zuvor wird das Team in die rund 1800 Kilometer entfernte Region unweit der russischen Grenze zu Kaliningrad fahren. In den Außendörfern von Kiduliai, Jurbakes und Gelgaudiskis scheint die Zeit fast stehen geblieben zu sein, heißt es seitens des Aktionskreises. Die Bevölkerungsdichte sei sehr gering, die Familien oder alleinstehende Senioren leben in kleinen, alten Holz- oder Backsteinhäusern. Die Arbeitslosigkeit sei hoch, die Hilfsbedürftigkeit sehr groß. Notwendige Dinge des täglichen Lebens seien nicht vorhanden.

Neben Pfarrer Gintaras wird das Team aus Altenoythe durch engagierte deutschsprachige einheimische Bürger unterstützt. „Somit stellen wir sicher, dass alle gespendeten Sach- und Lebensmittel direkt vor Ort an absolut bedürftige Familien mit Kindern, alleinstehende Senioren und Einrichtungen wie ein Kindertageszentrum, ein Kinderheim, eine psychiatrische Einrichtung, eine Sozialstation, zwei Altenheimen sowie drei Dorfschulen verteilt werden“, teilt der Aktionskreis dazu mit.

Der Aktionskreis ist ausschließlich auf Spenden angewiesen. Spendenkonten sind bei der Spadaka Altenoythe und LzO Altenoythe eingerichtet.