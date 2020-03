Männergesangverein: Chor hat neuen Vorsitzenden

Altenoythe Schon im Vorfeld hatte Franz Wichmann angekündigt, für eine weitere Wahlperiode als Vorsitzender nicht zur Verfügung zu stehen. Daher musste auf der Mitgliederversammlung des Männergesangvereins Altenoythe ein neuer Vereinschef her. Nach ausführlichen Diskussionen erklärte sich Ewald Kalmlage bereit, für die Wahl des 1. Vorsitzenden zu kandidieren. Die Wahl erfolgte einstimmig.

Einen breiten Raum nahm dann auf der Versammlung die Mitgliederwerbung ein. Es sei allen klar, dass der Verein Nachwuchs benötige und es gebe in Altenoythe durchaus viele sangesfreudige Männer. Aber die meisten würden sich nicht regelmäßig für einen Tag in der Woche verpflichten wollen, hieß es. Hinzu komme, dass viele Einwohner in Altenoythe gar nicht wüssten, dass es den Chor gebe. In der anschließenden Diskussion kam man überein, dass der Verein in Zukunft mehr öffentlichkeitswirksame Präsenz zeigen wolle.

Neben dem Vorsitz mussten auch weitere Posten besetzt werden. Das war aber kein Problem, alle weiteren Vorstandsmitglieder ließen sich wiederwählen: 2. Vorsitzender Arnold Schulte, Schriftführer Georg Burke, Kassenwart Jens Lühmann, Fahnenträger Erwin Stoff, Bernd Kemper und Anton Alberding, Notenwart Theo Wieborg, stellvertretender Notenwart Konny Husmann. Dirigent ist weiterhin Hermann Reiners, der den Chor schon 47 Jahre leitet. Sein Stellvertreter ist Jens Lühmann.

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Männergesangverein Altenoythe wurden Bernd Kemper und Ewald Kalmlage mit einer Urkunde geehrt. Bei den Übungsabenden hatten Anton Alberding und Hartmut Tiedeken keinen einzigen Abend gefehlt, einen Übungsabend hatte Wilfried Lübbers gefehlt. Bei allen bedankte sich der Verein mit einem Präsent. Im Namen des Vereins überreichte Franz-Josef Wichmann dem Dirigenten, Hermann Reiners, einen Präsentkorb für seinen Einsatz.