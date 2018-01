Altenoythe Am Sonntag fuhr ein 66-jähriger Friesoyther gegen 14.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Altenoyther Straße in Altenoythe, obwohl er laut Polizeiangabe aufgrund einer Alkoholbeeinflussung nicht mehr dazu in der Lage war. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,18 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.