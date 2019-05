Pkw mit Farbe übergossen

Altenoythe In der Zeit von Mittwoch, 22. Mai, gegen 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 23. Mai, 7.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter am Schmalen Damm in Altenoythe die Frontscheibe eines dort geparkten VW Polo mit Farbe übergossen. Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden in Höhe 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.