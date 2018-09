Altenoythe Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 5. September, zwischen 13.30 und 16 Uhr eine Pforte zum Schulgarten an der Riege-Wolfstange in Altenoythe beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160).