Unfall bei Altenoythe: Drei Frauen bei Kollision schwer verletzt

Altenoythe Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Altenoyther Straße in Höhe des Schafstalls sind am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 18.20 Uhr drei Personen schwer und zwei leicht verletzt worden. Ein 60-jähriger Altenoyther fuhr mit seinem Pkw, in dem sich drei weitere Mitfahrerinnen befanden, rückwärts vom Schafstall kommend auf die Altenoyther Straße. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Friesoyther, welcher die Altenoyther Straße in Fahrtrichtung Friesoythe befuhr.

Der Friesoyther konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr auf den auf der Fahrbahn stehenden Pkw des Altenoythers auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Die 3 Mitfahrerinnen im Pkw wurden allesamt schwer verletzt. Hierbei handelte es sich um eine 60-jährige und eine 57-jährige Altenoytherin sowie eine 55-jährige Friesoytherin. Eine der Mitfahrerinnen musste unter Einsatz schweren Gerätes durch die Freiwillige Feuerwehr Altenoythe mit insgesamt 20 Kameraden aus dem PKW geborgen werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt war ein großes Aufgebot von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei vor Ort. Vor Ort waren unter anderem sechs Rettungswagen und zwei Notärzte. Die Altenoyther Straße war bis 19.45 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 25 000 Euro geschätzt.