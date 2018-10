Friesoythe Vor einer Diskothek in Friesoythe ist es am vergangen Mittwoch, 3. Oktober, um 5 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, im Rahmen derer ein 25-Jähriger aus Bösel einen 22-Jährigen aus dem Saterland geschlagen haben soll. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Um 6 Uhr soll der 25-Jährige dann noch die Fensterscheibe eines Möbelhauses beschädigt haben.