Friesoythe Zu einer Körperverletzung ist es am Samstagabend, 25. August, gegen 22.50 Uhr vor einer Shisha-Bar an der Lange Straße in Friesoythe gekommen. Hierbei schlug nach Polizeiangaben ein 35-Jähriger aus Friesoythe auf einen 21- und einen 22-jährigen Friesoyther ein. Beide erlitten Verletzungen im Gesicht.