Friesoythe /Altenoythe /Barßel An vielen Orten in Friesoythe und umzu soll es Legenden zufolge spuken – nicht nur zu Halloween. Die NWZ hat einige Schauergeschichten zusammengetragen – Wahrheitsgehalt unbekannt. Die Altenoyther Legenden hat der Heimatverein Altenoythe für die derzeit entstehende Dorfchronik gesammelt und unserer Redaktion freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die Geschichte zum Pestschinken entstammt dem Buch „Friesoythe einst + jetzt“.

Der Altenoyther Knecht

In Altenoythe diente vor langer Zeit ein Knecht namens Jan. Dieser hatte die Gabe, konnte Vorspuk sehen: Das heißt, er konnte Begebenheiten aus der Zukunft im Voraus sehen. Stand ein Todesfall bevor, trieb es Jan nachts auf die Diele, wo er einen Sarg sah. Die Person, die vor Jans Augen im Sarg lag, starb binnen eines Jahres. Eines Nachts sah er auf der Diele wieder einen Sarg, den Toten erkannte er aber nicht. „Teuf“, dachte er, „ick will di all werkennen, wenn ick di androape“,Um den Toten zu erkennen, wenn er ihn träfe, schnitt er ihm nahm ein Messer und schnitt dem Toten ein Büschel Haare ab. Am ls am nächsten Morgen alle beim Frühstück zusammensaßen, sagte nächsten Morgen sagte die Großmagd zu Jan: „Du, Jan, Wecke is di dann bi die Hoare wän?“ Der Knecht erschrak: Er selbst war der Tote gewesen, dem er das Haar abschnitt. Umgehend verließ er kündigte den Dienst und Altenoythe, denn er wusste, dass der im Vorspuk Erschienene starb stets in dem Haus sterben müsse, in dem er tot im Sarg gesehen worden war. Umgehend verließ der Knecht Altenoythe. Einige Zeit später musste Jan im Haus seines früheren Herrn in Altenoythe einen Toten ansagen. Man bat ihn, sich einen Augenblick zu setzen. Widerwillig tat er dies. Er tat es nur widerwillig.Plötzlich wurde ihm unwohl. Er sank vom Stuhl und starb.

Jan der Furchtlose

Einer Legende zufolge der Furchtlose saß einer Legende zufolge vor vielen Altenoythe saßen in Altenoythe vor vielen Jahren vier junge Männer beim Bier zusammen. Sie unterhielten sich über allerlei Spuk, Geister und Gespenstern. Jan, Einer von ihnen, Jan, rühmte sich seiner besonderen Furchtlosigkeit nächtlichen Gespenstern gegenüber nächtlichen Gespenstern gegenüber. Seine Kumpane wollten ihn auf die Probe stellen und schlossen eine Wette mit ihm ab: Der furchtlose Jan sollte noch in derselben Nacht in das Haus gehen, in dem zwei Tage zuvor ein alter Mann gestorben war. Der Leichnam des Verstorbenen lag nun aufgebahrt auf der Diele des Hauses. Als Zeichen seiner Anwesenheit sollte Jan einen Nagel in den Sarg schlagen. Der Furchtlose machte sich also auf den Weg, aber . Je näher er dem Ziel kam, umso mehr stieg aber die Angst in ihm auf. Dort angekommen, tastete er sich zitternd durch das dunkle Haus, bis er vor dem Sarg des Toten stand. Eilig schlug er den Nagel in das Holz des Sarges. Doch als sich der Furchtlose vom Ort des Schreckens wieder abwenden wollte, bemerkte der Furchtlose, dass er von hinten festgehalten wurde. Seine drei Freunde warteten unterdessen Stunde um Stunde vergeblich auf Jans Rückkehr. Beunruhigt machten sie sich auf die Suche nach ihrem fruchtlosen Freund. Sie fanden ihn leblos neben dem Sarg liegen. Der Saum seines Rockschoßes war am Sarg festgenagelt.

Spuk auf dem Esch

Auf dem hohen Esch bei Altenoythe soll einer Legende nach nachts ein großer schwarzer Mann in langem Rock umhergehen, ohne Kopf und mit einem Feuertopf in der Hand. Zu Lebzeiten soll der Mann einen Schafstall in Brand gesteckt haben und muss jetzt zur Strafe hier wandeln. Jemand will ihn gesehen haben mit einem Schafspelz bekleidet.

Der Friesoyther Pestschinken

Als die Pest, der im Mittelalter zahllose Menschen in Europa zum Opfer fielen, Friesoythe erreichte, starben binnen kurzer Zeit ganze Familien in der Stadt. Sämtliche Fürbitten waren vergebens.Einer Legende nach lebte damals, um 1350, im „Schraowen Hus“, das an der Ecke Lange Straße/Bürgermeister-Krose-Straße stand, ein findiger Kerl. Dieser meinte, man müsse der Pest vielleicht nur etwas Besonderes bieten, damit sie anbeiße. Er hängte einen Schinken vor das Schloss seiner Eingangstür. Die Pest soll in Gestalt einer blauen Wolke durch das Schlüsselloch in diesen Schinken gezogen sein. Der wurde sofort schwarz und unverweslich. Friesoythe war von nun an von der Pest befreit. Der Schinken aber musste der Sage nach im Schraowen Hus bleiben. Würde er einmal weggeholt, käme er in der folgenden Nacht zurück. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts soll er dort verblieben sein. Bevor das Haus 1945 zerstört wurde, holte ein Erbe den Pestschinken auf seinen Hof in Schwaneburg. Nach dessen Tod sorgte der Heimatverein dafür, dass der Pestschinken im Rathaus am Stadtpark aufbewahrt wird. Ob es sich dabei wohl tatsächlich um einen mehr als 600 Jahre alten Schinken mit Pestkern handelt?

Junker Griese von der Schnappenburg

In Barßel soll vor vielen Jahren auf der Schnappenburg ein Ritter, Junker Griese, gelebt haben. Einer Legende nach durfte der Pfarrer von Barßel die Messe erst beginnen, wenn auch Junker Griese in der Kirche war. Einmal schaffte es der Junker sonntags nicht pünktlich zur Messe. Der Pastor aber wollte die anderen Kirchgänger nicht warten lassen und begann mit dem Gottesdienst. Als der Junker erschien, war er so erbost, dass er den Priester vor dem Altar erschlug. Zur Strafe soll er noch heute als schwarzer Hund mit glühenden Augen des Nachts in Barßel umhergehen.