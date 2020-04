Arzt mit dringendem Appell

Friesoythe Mit einem wichtigen Appell richtet sich Dr. Ralf Weise, Ärztlicher Direktor am St.-Marien-Hospital Friesoythe, an die Bürger. Seit Wochen rüste sich das Gesundheitssystem für eine optimale Versorgung von am Corona-Virus erkrankten Menschen auf. Um Personal, Räume und Material für den Ansturm jederzeit zur Verfügung zu halten sowie die Ansteckungsgefahr von Personen in medizinischen Einrichtungen zu reduzieren, sei die Grundversorgung in allen Krankenhäusern auf die Versorgung von Erkrankungen, die nicht auf später zu verschieben sind, reduziert worden. „Jetzt zeigt sich aber, dass auch die Versorgung von Notfällen, Herzinfarkten, Krebserkrankungen und ähnlichen Leiden deutlich unter dem Normalaufkommen liegt“, teilte der Mediziner mit.

So könne eine verschleppte Behandlung eines Herzinfarktes, eines Schlaganfalles oder Krebsleidens verheerende Folgen haben und sollte auch in „Corona-Zeiten“ rasch fachkundig untersucht und behandelt werden. Darüber hinaus könne eine zeitnahe Versorgung auch nach Lockerung der Einschränkungen nicht immer gewährleistet werden, da man in den nächsten Monaten auch die Behandlung der seit Wochen verschobenen Eingriffe unterbringen müsse. Vereinzelt sei es schon zu katastrophalen Verläufen gekommen.

Weise appelliert: „Bei akuten, neu aufgetretenen Beschwerden, Blutungen, Schmerzen, etc. wenden Sie sich auch in diesen Krisenzeiten an Ihren Arzt oder suchen Sie eine Klinik auf!“