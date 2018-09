Friesoythe Bereits am 1. August wollte sich Hermann Theisen vor der Firma Vet Pharma in Friesoythe postieren und direkt vor den Werktoren Flugblätter verteilen. In diesen Schreiben soll offen dazu aufgefordert sein, Betriebsinterna zu verraten. Der 54-jährige Friedensaktivist aus Hirschberg hatte für diesen Tag offiziell eine Kundgebung bei der Stadt Friesoythe angemeldet. Die Stadt lehnte seinen Antrag aber ab. Begründung: Der Aufruf zum Verrat von Betriebsinterna ist strafbar. Vet Pharma steht derzeit unter Verdacht, ein Tierbetäubungsmittel ohne Genehmigung in die USA exportiert zu haben.

Am vergangenen Mittwoch, 5. September, verteilte Theisen ohne Genehmigung Flugblätter mit der Aufforderung zum so genannten Whistleblowing. Da mit diesen Flugblättern offensichtlich zur Begehung von Straftaten aufgerufen werden sollte, erließ das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg den mündlichen Beschluss, die Flugblätter zu beschlagnahmen, teilte Polizei am Donnerstag mit. Gegen den 54-Jährigen wurde außerdem eine Strafanzeige gefertigt.