Friesoythe Zwei Platten der Außenverkleidung der BBS am Scheefenkamp sind von unbekannten Täter in der Zeit von Sonntag, 18. Februar, bis Montag, 19. Februar, beschädigt worden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.