Friesoythe

Am Montag befuhr ein 32-jährigem Autofahrer aus Barßel die B 72 in Richtung Cloppenburg. Bei der Ausfahrt in Friesoythe wollte er auf die Ellerbrocker Straße aufbiegen und übersah nach Angaben der Polizeisprecher den Wagen eines 46-Jährigen aus Breddenberg. Seine 59-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 10.000 Euro an.