Tafel richtet Notausgabe ein

Friesoythe /Barßel /Bösel /Garrel /Saterland Die Friesoyther Tafel „Carla“ in Trägerschaft des Caritassozialwerk richtet für ihre Lebensmittelausgaben vorübergehend Notfallausgaben ein. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung einiger Geschäftsleute in der Krisenzeit. Gut, dass unsere Kunden nicht vergessen werden“, teilte der „Carla“-Vorstand am Donnerstag mit. Für diese Hilfe sei man sehr dankbar.

Man habe sich entschlossen, nur verpackte Lebensmittel, die in Tüten entsprechend für zwei oder vier Personen zusammengestellt sind, zu verteilen. Eine Sortierung oder eine Auswahl der Lebensmittel könne zurzeit nicht stattfinden.

Die Notausgaben finden wie folgt statt: • Garrel: dienstags, Yesterday, Behrends Meyer von 15 bis 16 Uhr

• Saterland: mittwochs, vor dem Raiffeisenmarkt in Scharrel von 10 bis 10.30 Uhr

• Barßel: mittwochs, Parkplatz vor Rathaus/Wagen Bäckerei Gröneweg von 16 bis 17 Uhr

• Bösel: donnerstags, Parkplatz Kik, Bäckerei Burrichter von 15 bis 16 Uhr

• Friesoythe: freitags, CarLa Zentrale, Pehmertanger Weg von 9.30 bis 11 Uhr.