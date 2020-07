Nwz-Fotoaktion Im Nordkreis: So schön kann der Sommer sein

Friesoythe /Barßel /Bösel /Saterland Die Sommerferien sind im vollen Gange. Viele Menschen sind in den Urlaub gefahren. Entweder wird Erholung im Ausland gesucht oder – verstärkt durch die Corona-Pandemie – auch im eigenen Land. Und wieder andere bleiben wegen der unklaren Lage lieber komplett zu Hause und verbringen ihre Freizeit mit Tagesausflügen.

Lassen Sie alle NWZ-Leser aus dem gesamten Nordkreis teilhaben an ihren schönsten Urlaubserinnerungen. Sie sind daher eingeladen, ihre Urlaubsfotos an die Nordwest-Zeitung zu schicken. Dabei ist es egal, wo der Sommerurlaub stattfindet oder bereits stattgefunden hat – ob an der Talsperre, auf den Ostfriesischen Inseln, am Mittelmeer oder im heimischen Garten. Sehr gerne können Sie uns auch ein Foto von sich an ihrem Lieblingsplatz schicken.

Das Mitmachen ist ganz einfach: Zur Teilnahme muss lediglich ein Foto mit einigen erklärenden Worten unter Angabe des Namens an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: red.friesoythe@nwzmedien.de. Einsendeschluss für diese Aktion ist der 29. August 2020.

Die ganzen Sommerferien über werden immer mal wieder Bilder der Fotoaktion in der Nordwest-Zeitung veröffentlicht.