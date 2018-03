Friesoythe Ein 21-Jähriger Barßeler wollte am Donnerstag, 8. März, in Friesoythe gegen 16.45 Uhr mit seinem Toyota von der Elbestraße nach links abbiegen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah er hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Golf, der von einem 64-jährigen Lastruper gefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß der Autos blieben die beiden Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Unfallschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.