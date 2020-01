Beschädigung an Schule

Friesoythe In der Zeit zwischen Freitag, 20. Dezember, 12 Uhr, und Montag, 6. Januar, 7 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter die Glasscheibe eines Oberlichtes an den Berufsbildenden Schulen an der Thüler Straße in Friesoythe beschädigt. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) entgegen.