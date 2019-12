Friesoythe Ein bisschen wie in der Paketstation des Weihnachtsmannes am Nordpol fühlt man sich in der Friesoyther Caritas-Lebensmittelausgabe („CarLa“) am Pehmertanger Weg. Exakt 250 verpackte Geschenke türmen sich in der Ausgabestelle und werden am Freitagvormittag bei der letzten Lebensmittelausgabe vor dem Fest verteilt.

„Insgesamt versorgen wir hier in Friesoythe 255 Erwachsene und 162 Kinder“, sagt der 1. „CarLa“-Vorsitzende Ludger Lammers. „Das sind 158 Haushalte.“ Jede Familie bekommt bei der Ausgabe einen Lebensmittelkorb. Dieses Mal aber werden die Ehrenamtlichen mindestens ein Geschenk dazugeben. Jeder Kunde hat eine Nummer, an der die Helferinnen Elsbeth Poschmann, Regina Bunger und Elfi Gerdes auf Packlisten sehen können, wie viel Personen in dem jeweiligen Haushalt leben. So bekommt jeder Kunde das Passende für seine Liebsten. „Von Kosmetik, Kaffee, Süßigkeiten, Deko und Spielzeug ist alles dabei“, sagt Elsbeth Poschmann.

Mitgeholfen beim Packen hatten im Rahmen einer Weihnachtsaktion auch die Kindergärten Don Bosco, Grüner Hof, Piccolino, die Berufsbildenden Schulen, Friesoythes Wasseracht sowie das Schuhhaus Greten und die Kolpingfamilie Markhausen. „Manchmal muss ein Paket neu verpackt oder nachgeklebt werden“, erklärt Poschmann. Das sei aber nur selten der Fall. „Alle haben sich wieder viel Mühe gebeben“, fügt sie an und zeigt auf ein Päckchen mit Schleife. Auch Lammers lobt die Solidarität: „Wir wundern uns immer wieder, wie viel Liebe dahintersteckt.“