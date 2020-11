Kirchengemeinde Friesoythe-Sedelsberg-Bösel: Wer Sonntag für Verstorbene beten möchte, muss sich fix anmelden

Friesoythe /Bösel Am Sonntag, 22. November, gedenkt die ev.-luth. Kirchengemeinde Friesoythe-Sedelsberg-Bösel der Gemeindemitglieder, die im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind. Es werde eine Kerze für jeden Verstorbenen angezündet und gemeinsam gebetet. Diese Gottesdienste sollen wie gewohnt stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Angehörigen der Verstorbenen seien deshalb alle persönlich angeschrieben worden. Aufgrund der aktuellen Änderungen der Corona-Pandemie sei die Zahl der vorhandenen Plätze nochmals leicht gekürzt worden: In Friesoythe dürfen 35 Personen am Gottesdienst teilnehmen, in Sedelsberg sind es 50 Personen und in Bösel 30 Teilnehmer. „Deshalb bitten wir in diesem Jahr alle Gottesbesucher um eine Anmeldung im Kirchenbüro in Friesoythe, Telefon 0 44 91/22 72, damit wir niemanden nach Hause schicken müssen“, heißt es weiter.

Da der Gottesdienst um 10.30 Uhr in Friesoythe schon ausgebucht ist, wird dort vorher um 9.30 Uhr ein weiterer Gottesdienst angeboten, für den noch Anmeldungen entgegen genommen werden können. Bei Bedarf werde ein weiterer Gottesdienst gefeiert. Für Rückfragen stehe die Kirchengemeinde zur Verfügung: Telefon 0 44 92 / 277.