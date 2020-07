Buden In Der Innenstadt: Ein kleiner Hauch von Schützenfest in Friesoythe

Friesoythe An diesem Wochenende stünde die Stadt Friesoythe eigentlich ganz im Zeichen des Schützenfestes. Daraus wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aber ja nichts. Dennoch soll zumindest ein Hauch von Schützenfest durch die Innenstadt wehen. Das soll nicht nur durch die passende Beflaggung vor dem Rathaus Stadtmitte gelingen. Auch fünf Schausteller haben ihr Kommen zugesagt.

Vor der Marienkirche und dem alten Rathaus in der Ortsmitte werden am Freitag eine Bratwurstbude, ein Eisstand, eine Fischbude, ein Crepes-Stand und ein Verkaufswagen für Süßigkeiten aufgebaut. Bis einschließlich Montag bleiben die Buden in der Stadtmitte stehen und sind täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Eine offizielle Feier seitens der Schützengilde wird es aber nicht geben. In kleinerem Kreis werden die Offiziere und der Magistrat am Sonntagmorgen nach dem Hochamt einen Kranz am Ehrenmal niederlegen.