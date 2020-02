Oldenburg/Rastede

Verkehr In Oldenburg Bahn feiert Baubeginn mit Bürgerfest und Pofalla

Die Bahn baut die Strecke zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg aus. Zum Spatenstich am 28. Februar wird unter anderem Konzernvorstand Ronald Pofalla in Neusüdende erwartet. Am Hauptbahnhof öffnen Anfang März Info-Container.