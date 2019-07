Friesoythe /Cloppenburg Eine fünffache alleinerziehende Mutter aus Friesoythe ist am Donnerstag am Cloppenburger Amtsgericht auf eine gnädige Richterin gestoßen. Die 34-Jährige, die ihre fünf Kinder alleine durchbringt, kann nun ihren Arbeitsplatz behalten. Angeklagt war die Mutter wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung.

Von ihren Arbeit in Vollzeit kommend war sie damals in ihrem Auto in einen Sekundenschlaf gefallen und hatte so einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen. Der Unfallgegner war leicht verletzt worden. An der Schuld der Angeklagten gab es nichts zu deuteln. Sie selbst hatte auch sofort ein Geständnis abgelegt und den Unfall mit einem Sekundenschlaf erklärt.

Geahndet werden sollten die Taten dann zunächst im Strafbefehlswege, also einer schriftlichen Form eines Verfahrens. Der Strafbefehl sah eine Geldstrafe von 1200 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot vor. Dagegen hatte die 34-Jährige aber Einspruch eingelegt.

Der Friesoytherin ging es in erster Linie um die Dauer des Fahrverbots. Der Vater der Kinder ist weg, Unterhalt soll er nicht zahlen. Die Angeklagte ernährt ihre Kinder alleine – eben durch ihre Arbeit in Vollzeit. Das Problem: Der Arbeitsplatz ist 30 Kilometer von Friesoythe entfernt. Die 34-Jährige ist auf ihren Führerschein angewiesen. Eine vergleichbare Arbeitsstelle in der Nähe gebe es nicht.

Die Angeklagte konnte glaubhaft versichern, dass sie ihren jetzigen Arbeitsplatz verlieren würde, wenn sie drei Monate lang nicht Auto fahren dürfe. Die Vorsitzende Richterin hatte dann ein Einsehen. Sie konnte die schwierige Lage der alleinerziehenden Mutter nachvollziehen. Deswegen reduzierte das Cloppenburger Gericht das Fahrverbot von drei Monaten auf einen Monat Dauer. Das ermöglicht der Angeklagten jetzt, das reduzierte Fahrverbot in ihrem Urlaub „abzusitzen“.