Friesoythe /Cloppenburg Wegen gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Körperverletzung in mehreren Fällen hat das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 17-jährigen Schüler aus Friesoythe zu einer Jugendstrafe von fünfzehn Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde allerdings noch einmal zur Bewährung ausgesetzt. Im Rahmen der Bewährungsauflagen muss der Angeklagte an einem Anti-Gewalt-Training teilnehmen und sich einer psychologischen Beratung stellen.

Brutale Prügelei

Hintergrund des Verfahrens waren Taten, die teils an Brutalität kaum zu überbieten waren. Der Angeklagte soll einen Mitschüler aufgefordert haben, sich mit ihm zu schlagen. Dazu wollte sich der Angeklagte mit dem Mitschüler verabreden. Der Mitschüler hatte aber keine Lust, sich zu prügeln. Den Angeklagten interessierte das jedoch nicht. In der zweiten großen Pause war es dann soweit: Vor den Augen von 20 anderen Schülern schlug der Angeklagte den Mitschüler ohne Grund zu Boden.

Doch statt es nun gut sein zu lassen, trat der Angeklagte noch mit voller Wucht in das Gesicht des am Boden liegenden Mitschülers. Der Mitschüler erlitt mehrere Gesichtsknochenbrüche.

An einem weiteren Tag griff der Angeklagte einen anderen jungen Mann an. Als sich die Eltern des jungen Mannes schützend vor ihren Sohn stellten, attackierte der Angeklagte auch die Eltern. Den Feststellungen zufolge rastet der 17-Jährige immer wieder ohne Grund aus.

Von der Schule geflogen

Warum das so ist, soll die psychologische Beratung klären. Für den Angeklagten hatten die brutalen Taten erhebliche Konsequenzen. Er flog von der Schule und wurde nun zu einer deutlichen Jugendstrafe verurteilt.

Nur, weil der Angeklagte noch nicht vorbestraft war, wurde die Vollstreckung der Strafe noch einmal zur Bewährung ausgesetzt. Der nächste Ausraster allerdings dürfte ihn für lange Zeit die Freiheit kosten. Ob der 17-Jährige das riskieren will, bleibt abzuwarten.