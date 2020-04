Corona-Krise: Schicken Sie uns Ihre besten Maskenfotos

Friesoythe Seit Montag kommt niemand mehr drum herum – zumindest beim Einkaufen und Busfahren nicht. Die Maskenpflicht im Zuge der Corona-Krise wurde nun auch in Niedersachsen eingeführt. Dabei sind die Menschen äußert kreativ – ob das Logo vom Lieblingssportverein oder Tiermotive. Masken gibt es bereits in allen Formen und Farben.

Die NWZ-Redaktion Friesoythe möchte die bunte Masken-Vielfalt für die Nachwelt festhalten und sucht die schönsten Bilder von getragenen Masken. Einige ausgefallene Exemplare haben es bereits in das Mailkonto der Redaktion geschafft – doch da geht noch mehr. Die Bilder können einfach per Mail an red.friesoythe@nwzmedien.de geschickt werden. Auch eine Zustellung per Brief ist möglich (NWZ-Redaktion, Am alten Hafen 12, 26169 Friesoythe).

Ein Auswahl der schönsten Fotos wird dann in den nächsten Tagen auf einer großen Bilderseite in der NWZ veröffentlicht.