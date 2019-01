Friesoythe „Wir werden alt.“ Dieser kollektive Seufzer ist ein Aufstöhnen einer ganzen Generation, die sich damit abfinden muss, ihre jugendlichen Tage hinter sich zu lassen. Tanja Witte nimmt die Zuschauer in ihrem neuen Stück „Wir werden alt“ mit in die 1990er-Jahre, als Rollschuhe zu Inlineskates wurden und Tamagotchis die Diskotheken bevölkerten. Aufgeführt und inszeniert wird diese Zeitreise von Friesoythes Theatergruppe „Eigen:Regie“.

Vom Älterwerden kann auch Holger (Ingo Buschermöhle) ein Liedchen singen, der sein frustriertes Dasein in einer WG mit Marion (Merle Themann) fristet. Die beschließt kurzerhand, ihn mit einer Überraschungsparty zu seinem Geburtstag aufzuheitern, und holt sich Hilfe von der ähnlich gelangweilten Ramona (Lill Themann), Oberzicke Gabi (Anne Kamphaus) und „Tomboy“ Monika (Carina Kunert), die ihre nervige Nachbarin Manuela (Lena Brinkmann) mit anschleppt. Kein Wunder, dass Holger so viel Aufmerksamkeit nicht erträgt. Die ebenfalls eingeladenen Stressfaktoren Dieter (Marcel Wulf), Astrid (Tanja Witte) und Gisela (Nicole Niemeyer) machen es auch nicht gerade besser.

Die Regie dieses turbulenten Generationenstücks übernehmen Tanja Witte, Anne Kamphaus, Lill Themann und Niklas Reinken. Die Aufführungen finden am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Februar, sowie am Samstag, 16. Februar, im Forum am Hansaplatz in Friesoythe statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten können ab sofort unter karten@eigen-regie.de reserviert werden.