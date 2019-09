Friesoythe Am helllichten Tag brachen am Donnerstag, 19. September, bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Langenbergsweg in Friesoythe ein. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Einbrecher unter anderem Schmuck und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.