Friesoythe Am Dienstag, 20. März, brachen unbekannte Täter in der Zeit von 7.20 bis 16.20 Uhr in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Bookgastweg in Friesoythe ein und durchsuchten die Wohnungen nach Wertgegenständen. Wie die Polizei berichtet, wurden nach bisherigen Erkenntnissen aus einer Wohnung zwei Paar Schuhe und aus der anderen Wohnung zwei Eheringe entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefon 04491/93160 entgegen.