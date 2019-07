Friesoythe Natürlich hätte der Erdbeersonntag in der Friesoyther Innenstadt mehr Besucher verdient gehabt, doch die hohen Temperaturen sowie die Konkurrenzveranstaltungen wie Nordschau und Schützenfest Altenoythe ließen keinen Ansturm zu. Dennoch war die Idee, den ansonsten immer recht mauen Erdbeersonntag aufzuwerten, eine sehr gute. Das Motto „Innenstadt in Kinderhand“ kam durchaus an. Alle paar Meter gab es für die kleinen Besucher Gelegenheit zum Spielen. Es gab zum Beispiel gleich mehrere Hüpfburgen, Trampoline, Kicker, Wasserpool und Entenangeln. Auch einige Vereine wie der Schiffsmodellbauclub präsentierten sich. Auch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe war mit dabei. Gleichzeitig hatten die Geschäfte geöffnet und luden zum Stadtbummel ein.

Einzug das Thema Erdbeere kam etwas zu kurz. Es gab zwar einen Erdbeerstand in der Ortsmitte und einige Geschäfte hatten sich zu der roten Frucht etwas einfallen lassen. Doch in diesem Bereich ist der Erdbeersonntag noch durchaus ausbaufähig. Die Aufwertung dieses verkaufsoffenen Aktionstages durch den Kinderspieltag ist aber auf jeden Fall eine Option für die Zukunft.