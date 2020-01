Farbschmierer unterwegs

Friesoythe Am Montagabend zwischen 20.30 und 23 Uhr kam es im Stadtgebiet Friesoythe an verschiedenen Örtlichkeiten zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter besprühten neben einer Hauswand in der Bürgermeister-Krose-Straße, einen Zigarettenautomaten in der Wasserstraße und zwei gemauerte Brückenpfeiler an der Alten Mühlenstraße. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Telefon 04491/93160) in Verbindung zu setzen.