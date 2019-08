Flohmarkt rund ums Kind

Friesoythe Die ehemalige Eltern-Kind-Gruppe „Pampersrocker“ organisiert seit Jahren zu Beginn der Frühjahrs- und der Herbstsaison in der Realschule Friesoythe einen Kindersachenflohmarkt. Der nächste Abendflohmarkt findet am Freitag, 6. September, in der Realschule an der Dr.-Niermann-Straße statt. Dort öffnen sich die Türen der Pausenhalle um 20.30 Uhr. Eineinhalb Stunden lang kann das gesamte Warenangebot in Augenschein genommen und gekauft werden.

Verkauft wird alles rund ums Kind: Herbst-/Winterbekleidung, Spielzeug, zugelassene Autositze, Kinderfahrzeuge, Fahrradsitze, Kinderwagen und viele Erstausstattungsgegenstände für Babys. Für Schwangere wird zudem Umstandsmode angeboten. Um sich in aller Ruhe alles ansehen zu können, öffnet der 37. Kindersachenflohmarkt für Schwangere bereits gegen 20 Uhr. Wer etwas durch die Gruppe verkaufen lassen möchte, kann sich unter Telefon 04491/934699 oder demken@gmx.de, unter Telefon 0172/4350819 oder splinter@ewetel.net anmelden und erhält dort nähere Informationen zum Ablauf.