Friesoythe Das Forum am Hansaplatz in Friesoythe kann ab diesen Dienstag wieder wie gewohnt genutzt werden. „Die Reparaturarbeiten an der Deckenstrahlplatte sind abgeschlossen, so dass die Anfang Januar angeordnete Sperrung aufgehoben werden kann“, gab Sabine Uchtmann, Pressesprecherin des Landkreis Cloppenburg, am Montag bekannt.

Wie berichtet, hatte sich am 7. Januar im Forum ein Heizungselement von der Decke gelöst. Der Landkreis Cloppenburg als Eigentümer hatte die Halle unverzüglich gesperrt und eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Aufgrund dessen musste auch der für den Sonntag geplante Neujahrsempfang abgesagt werden.

„Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass eine fehlerhafte Aufhängung der Heizungselemente zu dem Unfall geführt hat“, so Uchtmann. „Dieser Mangel sei nun behoben, die beteiligten Firmen zeigten sich sehr kooperativ, so dass die Reparatur schnell geregelt werden konnte“, so Uchtmann weiter. Weitere Reparaturmaßnahmen, die eigentlich für die Osterferien geplant waren erfolgen nicht, da schon sämtliche Reparaturen abgeschlossen werden konnten.

Das im Jahr 2006 erbaute Forum am Hansaplatz gehört zum kreiseigenen Albertus-Magnus-Gymnasium und dort als Pausenhalle und Aula genutzt sowie unter anderem der Stadt Friesoythe als kulturelle Spielstätte zur Verfügung gestellt.